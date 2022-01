Santana do Araguaia: Grávida de 8 meses morre atropelada por moto

Uma mulher grávida de oito meses foi atropelada por uma motocicleta na BR-158 e morreu no local. Luelma Cassiano de Souza, de 25 anos, estava em companhia da sua filha, uma criança de 4 anos, e da sua mãe, de aproximadamente 40 anos de idade. A mãe e a filha da gestante sofreram ferimentos leves. O caso ocorreu na noite de domingo (16), nas proximidades da Vila Mandi, município de Santana do Araguaia, na região sul do Estado.

Conforme testemunhas, Luelma, a mãe dela e a sua filha, moradoras da Vila Mandi, estavam empurrando uma motocicleta, CG Titan 125, que ficou sem gasolina na BR-158, quando foram atropeladas por outra moto, que seguia no mesmo sentido. A mãe e a filha da vítima fatal sofreram ferimentos de menor gravidade e foram conduzidas para o Hospital São Francisco de Assis, em Santana do Araguaia. O condutor da moto que atropelou as vítimas sofreu apenas leves escoriações.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Santana do Araguaia, que deverá instaurar inquérito para apurar as circunstâncias em torno do acidente e se houve imprudência de alguma das partes envolvidas. Conforme testemunhas, a pouca luminosidade na rodovia do período noturno pode ter contribuído para a colisão, que resultou em duas vítimas fatais: a gestante e o filho que ela carregava no ventre.

(Com informações: Correio de Carajás)