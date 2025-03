Escola estadual Catete Pinheiro tem atividades paralisadas por falta de serventes e merendeiras.

A paralisação das aulas no ensino médio nas escolas estaduais tem se tornado uma realidade preocupante em diversas regiões, afetando diretamente a rotina de estudantes, professores e suas famílias. O caso mais recente, envolvendo escolas do Estado do Pará, exemplifica bem essa situação. A Escola Estadual Catete Pinheiro, localizada em Rio Maria, suspendeu suas atividades desde a última sexta-feira (14) devido à falta de serventes e merendeiras, profissionais essenciais para o funcionamento adequado das unidades escolares.

Esse problema decorre de dificuldades com a empresa prestadora de serviços contratada pela Secretaria de Educação do Estado do Pará (Seduc), o que gerou um impasse na contratação e manutenção dos funcionários responsáveis pela limpeza e alimentação nas escolas. Como resultado, as aulas foram interrompidas, afetando o calendário escolar e causando um grande desconforto à comunidade escolar.

A medida afetou não apenas a Escola Estadual Catete Pinheiro, mas também outras unidades de ensino em cidades vizinhas, como Conceição do Araguaia e Canaã dos Carajás, que enfrentam a mesma problemática. A suspensão das aulas gera uma série de consequências, entre elas a perda de dias letivos, o impacto no aprendizado dos alunos e o aumento da ansiedade de pais e responsáveis, que veem a educação dos filhos sendo prejudicada sem uma previsão clara de resolução. ( Roney Braga/ A Notícia Portal/ Foto Rede Sociais).