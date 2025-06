Saiba o que a estrela solitária da bandeira representa e o motivo

Descubra a verdadeira significação das estrelas na bandeira do Brasil e como elas representam o céu do Rio de Janeiro em 1889, não apenas os estados.

Você já reparou nas estrelas entorno a bandeira do Brasil? Esse emblemático símbolo sempre despertou curiosidade, e recentemente, uma discussão sobre a sua real representatividade tomou conta das redes sociais.

Muitos acreditam que as 27 estrelas na bandeira nacional correspondem aos 26 estados e ao Distrito Federal. Mas há um detalhe que frequentemente passa despercebido: uma estrela solitária, posicionada acima da faixa com a inscrição Ordem e Progresso. Para muitos, essa estrela representaria o Distrito Federal, por ser a capital do país. No entanto, essa informação não procede. A estrela isolada simboliza, na verdade, o estado do Pará.

QUAL A DISPOSIÇÃO DAS ESTRELAS?

A confusão surge devido à ideia de que cada estrela representa uma unidade federativa. Entretanto, o desenho da bandeira segue uma lógica astronômica: ele reproduz o céu do Rio de Janeiro na manhã do dia 19 de novembro de 1889, data da Proclamação da República. Naquela época, a cidade era a capital do país, e as estrelas retratam nove constelações visíveis naquele dia.

O professor Jaime de Almeida, historiador aposentado da Universidade de Brasília (UnB), explica que as constelações na bandeira foram posicionadas de acordo com a visão do céu naquele momento histórico.

E por que o Pará ocupa esse lugar especial?

Porque, segundo a Agência Espacial Brasileira (AEB), em 1889, o estado era a maior porção territorial brasileira situada acima da linha do Equador. Por isso, foi escolhido para ser representado acima da faixa Ordem e Progresso.

Criada poucos dias após a proclamação da República, a bandeira brasileira passou a ostentar seu formato atual em 19 de novembro de 1889: um retângulo verde, um losango amarelo, uma esfera azul cravejada de estrelas e cortada pela icônica faixa branca. (Roney Braga/ A Notícia Portal).