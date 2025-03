Flagrado com fuzis e pistolas, funcionário público é preso pela Polícia Federal

Alvo foi flagrado durante operação contra grupo armado de contrabando de cigarro.

Um funcionário público foi preso nesta terça-feira (25) durante a operação “Inóspito”, da Polícia Federal, deflagrada na Região Metropolitana de Belém. Ele foi detido em flagrante pelo crime de posse ilegal de armas de fogo de uso restrito. Diversos fuzis e pistolas foram encontrados com o suspeito. Carros de luxo também foram apreendidos.

A investigação aponta possível participação de servidores públicos em uma organização criminosa voltada para o contrabando de cigarros no Pará, com suspeita de envolvimento em atividades relacionadas à atuação de milícia.

Durante a ação policial, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal; sendo um na casa de um servidor público, no distrito de Benfica; e outro em um depósito na cidade de Benevides.

Na residência do preso, foi apreendido um verdadeiro arsenal:

• cinco fuzis,

• três pistolas,

• uma espingarda calibre 12,

• além de uma grande quantidade de carregadores e munições;

• e equipamentos utilizados para bloquear sinais de celular.

• Durante as buscas, foram apreendidos uma moto e quatro veículos de luxo, um dos quais com marcas de perfuração possivelmente provocadas por disparos de arma de fogo.

• Os investigados poderão responder pelos crimes de contrabando, organização criminosa, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, dentre outros que poderão ser identificados no decorrer das investigações.

• As investigações continuam visando identificar outros envolvidos e esclarecer os fatos apurados. (A Notícia Portal/ Comunicação Social da Polícia Federal no Pará)