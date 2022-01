Rodovia PA 150: Acidente com ônibus deixa mais de 10 feridos

Um grave acidente com um ônibus de passageiros deixou mais de dez pessoas feridas. O desastre aconteceu por volta de 5h da madrugada desta terça-feira (25), a cerca de 10 quilômetros da sede do município de Jacundá, no trecho “Três Bueiros”, no sentido de Nova Ipixuna.

O veículo, da empresa Boa Esperança, fazia a rota Belém-Redenção e estava com lotação máxima quando passou pela cidade de Jacundá. De acordo com informações de passageiros, o motorista do veículo fez uma ultrapassagem e perdeu o controle da direção do carro, que saiu da estrada e tombou na margem da Rodovia PA-150.

“Muito gritos. Foram momentos de muito clamor”, contou o passageiro Francisco Silva. Segundo ele, os feridos foram resgatados, inicialmente, por outros viajantes do mesmo ônibus, enquanto esperavam as ambulâncias do Samu e da Secretaria de Saúde.

Ao todo, 13 passageiros entre adultos e crianças foram atendidos no hospital público de Jacundá. Até às 9h de hoje eles continuavam em observação, mas nenhum em estado grave.

O motorista do ônibus também recebeu atendimento médico em Jacundá. Segundo um agente da Companhia de Trânsito e Transportes, ele reclamava de dores de cabeça e não pôde falar sobre a ocorrência. A identidade do condutor não foi divulgada. A causa do acidente deverá ser investigada pela Delegacia de Polícia Civil de Jacundá.

(Com informações: Zé Dudu)