RIO MARIA: Três baleamentos; e uma morte durante ação policial

A população de Rio Maria amanheceu em estado de tensão com o fato ocorrido na noite deste domingo (12) por volta das 21h30min, quando três pessoas foram baleadas por dois homens que estavam em uma moto, e minutos depois em outro ponto da cidade, um jovem foi executado pela polícia.

O A Notícia Portal apurou que enquanto acontecia o festejo na igreja Divino Pai Eterno, no setor Remor – área urbana de Rio Maria, dois homens em uma moto Bros, se aproximaram e efetuaram vários tiros na direção das pessoas que estavam na frente do local do festejo, três foram baleadas: um homem conhecido por Pelé, outro homem que atende por Nego e uma mulher. Após os disparos, os atiradores fugiram do local.

Ao ser acionada a polícia militar passou a fazer diligências e minutos depois, já em outro bairro da cidade, durante abordagem um homem foi morto pela polícia. Para nossa reportagem, ainda na noite de domingo o tenente PM Barbosa disse que avistaram dois suspeitos e que os mesmos revidaram contra a polícia, que um conseguiu fugir e o outro foi atingido tendo morte instantânea.

Na manhã desta segunda feita (13) o A Notícia Portal apurou que, o homem que morreu durante a abordagem policial é de uma família tradicional moradora de Rio Maria e se chama Vinícius Marreiro e pode ter entre 23 a 27 anos. Seus familiares desabafam afirmando que Vinícius não tem qualquer envolvimento com os baleamentos e que o mesmo foi vítima de ação desordenada dos policiais; eles dizem ainda que Vinícius não portava arma e é um trabalhador.

As três pessoas que foram baleadas estão fora de perigo. Até o fechamento desta edição, nossa reportagem continuava levantando informações para saber o que realmente aconteceu. (A Notícia Portal Play TV – Redação on line)

Veja o momento em que aconteceu o tiroteio:

