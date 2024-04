Rio Maria: Promotoria e Polícia Militar debatem sobre Ronda Escolar no município

O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) por meio do promotor de Justiça de Rio Maria, Franklin Jones Vieira da Silva, realizou, nesta quarta-feira (3) reunião com o comandante do Destacamento de Polícia Militar do município, Tenente Genilson Barbosa da Silva. O objetivo foi discutir sobre a Ronda Escolar no município, fortalecer a segurança nas escolas e garantir um ambiente mais seguro para alunos, professores e funcionários, criando uma cultura de paz.

O promotor de Justiça Franklin Jones ressaltou que “a segurança nas escolas é uma responsabilidade de todos. A Ronda Escolar é uma importante ferramenta para prevenir crimes e garantir um ambiente mais seguro para a comunidade escolar. A participação da comunidade é fundamental para o sucesso da iniciativa”.

O comandante Tenente Genilson Barbosa da Silva também destacou o compromisso da Polícia Militar com a segurança nas escolas. “A PM está comprometida em garantir a segurança nas escolas de Rio Maria. A Ronda Escolar será uma importante ferramenta para alcançar esse objetivo. Estamos trabalhando em conjunto com o Ministério Público, para alcançar uma segurança eficaz.” (A Notícia Portal/ MPPA)