Redenção: Equipe de boxe chega a final de evento estadual

A Federação Paraense fez o convite formal formal no dia 24 de julho, ao altetas e treinadores de Redenção, o Treinador Jenilto Matos Lopes e os atletas Juan Pablo Viera, Jhúlio César Vieira, Urias Feitosa, Patrícia Reis.

A preparação da equipe foi intensa, técnica e física, sempre priorizando a prevenção de lesões, para chegar no evento com condições de competir nos primeiros lugares. A equipe de boxe faz sua preparação na Academia Estudio Jenilto Matos

O objetivo da equipe de Boxe de Redenção é chegar a elite do esporte Estadual e em seguida nacional, visando compor a equipe olímpica de boxe.

Os atletas e o treinador contaram com patrocínio de empresários locais e da Prefeitura Municipal, e estão recebendo apoio através do PIX do Treinador Jenilto Lopes: 700.457.702-39.

Nessa sexta-feira (30), 3 atletas já chegaram a final. Urias Moura já garantiu a medalha de bronze no evento.