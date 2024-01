RIO MARIA: PM prende homem em flagrante após furtar motocicleta

Na tarde da última terça-feira (23), um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar da cidade de Rio Maria, após furtar uma motocicleta Honda CG FAN 125 cor preta.

A prisão ocorreu horas depois do suspeito ter furtado a motocicleta que estava estacionada nas proximidades do Hospital Municipal da cidade, no setor Remor.

O homem foi localizado conduzindo a Motocicleta totalmente embriagado. Após receber voz de prisão, ele acabou confessando o furto da motocicleta.

Levado para a Delegacia de Rio Maria, e após os procedimentos legais, ele foi colocado à disposição da justiça. (A Notícia Portal/Luiz Pereira)