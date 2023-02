REDENÇÃO SEDIARÁ II JECIM: JOGOS ESCOLARES CÍVICO-MILITARES

Os secretários municipais de Educação, Vanderly Moreira, de Esportes, Manoel Reis, Comandante da Escola Cívico-Militar Eva Tomé de Souza, Márcio Fellipe e equipes técnicas realizaram uma visita técnica ao estádio municipal de futebol Brás Rosa de Carvalho (Arena Serrinha) que será palco do II Jecim: Jogos Escolares Cívico-Militares, em junho.

“A visita técnica ao estádio Serrinha foi para pontuar o que tem que ser feito para sediar esse grande evento de nível nacional”, citou Manoel Reis, Secretário Municipal de Esportes.

O Embaixador dos Jogos Escolares Cívico-Militares, o ex-jogador de vôlei e medalhista Olímpico, Maurício Camargo Lima, estará presente em Redenção na abertura do evento. Maurício foi um dos maiores levantadores da história do vôlei brasileiro, vice-campeão olímpico em 1982. Pela Seleção Brasileira, foi bicampeão olímpico, em 1992 e 2004, e quatro vezes campeão da Liga Mundial até abandonar as quadras em 2005, aos 37 anos. Jogou durante mais de 18 anos.

“Estamos juntos com o secretario de esportes onde há esse elo de parceria entre as secretarias para a realização dos jogos das Escolas Cívico-Militares. Já temos oito municípios de várias regiões do país confirmados nesse grande evento”, enfatizou Vanderly Moreira, Secretário de Educação.

As cidades que provavelmente estarão presentes em Redenção são: Buritis, Riachinho, São Francisco e Urucuia (MG), Codó (MA), Lins (SP), Eva Tomé de Souza (Redenção) e Tiaguá (CE).

“Nossa expectativa é muito grande porque os jogos têm para a Abemil, como principal objetivo, o intercâmbio entre as cidades. É a oportunidade de termos um evento nacional e trocar experiência entre os alunos”, disse Márcio Fellipe, Comandante da Escola Cívico-Militar Eva Tomé de Souza.

A ABEMIL – Associação Brasileira de Educação Cívico-Militar é uma instituição jurídica de direito privado, constituída da forma de sociedade civil de fins não lucrativos, cujo maior objetivo é proporcionar a Orientação Técnica para as Escolas Públicas e Privadas na Implantação de Escolas Cívico Militares.

Fonte: (Ascom/Prefeitura de Redenção).