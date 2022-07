O crime aconteceu no início da tarde de sábado (22), na avenida Belo Horizonte, próximo ao Hospital Materno infantil.

A Polícia Civil confirmou que o homem assassinado seria Edironaldo Araújo, conhecido como “Nego da Galinha”.

O relato de uma testemunha afirma que a vítima e outro homem estariam armados com arma de fogo. Houve troca de tiros e Edironaldo foi a óbito.

O autor do crime ainda não foi identificado, mas em breve as informações serão atualizadas.