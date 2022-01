Xinguara: Jovem é morto com vários tiros na porta de casa

O jovem Tiago Vinicius Nascimento Araújo, de 21 anos, foi assassinado com vários tiros em frente a própria casa. O crime ocorreu na noite desta segunda-feira, 10. Segundo testemunhas, dois indivíduos numa motocicleta abordaram o rapaz na porta de sua casa, na Rua Barão do Rio Branco, em Xinguara, na região sul do Estado, e efetuaram pelo menos oito tiros a poucos metros de distância da vítima, que morreu no local.

Após a execução sumária, dezenas de populares se aglomeraram próximo ao corpo da vítima, assustados com a cena alarmante. Uma equipe Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi ao local, mas apenas constataram o óbito. Uma guarnição do 17º Batalhão da Polícia Militar colheu informações sobre o ocorrido e, em seguida, realizou várias diligências no setor, porém nenhum suspeito foi encontrado.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Xinguara, que deverá instaurar um inquérito para proceder as investigações e assim elucidar o assassinato, que tem características de crime encomendado. O local onde ocorreu o homicídio possui pouca iluminação no período noturno e não dispõe de câmeras de vigilância, o que dificulta a possibilidade de identificação dos assassinos.

(Com informações: Correio de Carajás)