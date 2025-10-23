NoticiasXinguara

Filho agride mãe e tenta atacá-la com faca; PM prende em flagrante em Xinguara

O acusado foi contido e preso em flagrante pelos policiais. Tanto ele quanto a vítima foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Xinguara, onde foram adotadas as providências legais cabíveis.

Durante a noite de quarta-feira (22), a Polícia Militar prendeu um homem acusado de agredir e tentar esfaquear a própria mãe, no setor Selecta, em Xinguara. O caso ocorreu por volta das 23h20, durante a Operação Saturação, sob determinação do comandante do CPR XIII, coronel Formigosa.

De acordo com o relatório policial, a guarnição composta pelo subtenente Filho, 2º sargento Palheta e 3º sargento Zampiva foi acionada pelo NIOP para atender a uma ocorrência de violência doméstica na Rua Jânio Quadros, entre as ruas Tiradentes e Tucumã. No local, os militares constataram que João de Deus dos Santos Filho havia agredido fisicamente sua mãe, Maria das Graças Saraiva Feitosa, e tentado feri-la com uma arma branca.

O acusado foi contido e preso em flagrante pelos policiais. Tanto ele quanto a vítima foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Xinguara, onde foram adotadas as providências legais cabíveis. (Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA/ Fotos; Divulgação)

