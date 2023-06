REDENÇÃO: PREFEITO MARCELO SANCIONA DOAÇÃO DE ÁREA DE AMPLIAÇÃO DO SESC, ONDE SERÁ CONSTRUÍDA PRAIA ARTIFICIAL

Após ser aprovado pela Câmara de Vereadores, o Prefeito de Redenção, Marcelo Borges, sancionou a lei de doação de uma área para ampliação do SESC em Redenção, onde será construída uma praia artificial.

O Prefeito Marcelo Borges, juntamente com representantes do SESC, secretários municipais, vereador, visitou a obra do SESC, que está sendo erguida no loteamento Solar Marista, zona norte da cidade. “Já estamos vendo a construção do SESC em andamento. A Prefeitura, juntamente com a Câmara de Vereadores, doou para o SESC uma área onde será um grande complexo maravilhoso de lazer. Tudo que é bom para o povo a Prefeitura é parceira”, Prefeito Marcelo Borges.

O Serviço Social do Comércio (SESC), instituição criada por empresários do comércio de bens, serviços e turismo com objetivo de proporcionar bem-estar e qualidade de vida aos trabalhadores e seus familiares.

“O projeto em Redenção é uma das etapas de interiorização do SESC no estado do Pará, e as obras com previsões de conclusões em julho. Vários projetos serão implantados no SESC voltados para o lazer, entretenimento da população, principalmente para aqueles que precisam sair de vulnerabilidade social”, Heloiva Távora, diretora regional do SESC.

“O SESC está sendo contemplado com área doada pela prefeitura que vai alcançar a classe comerciária e comunidade em geral”, Gilmário Fontenele, presidente do Sindcomércio de Redenção.

“População pode esperar ações nas áreas de educação, lazer, vôlei, basquete, entre outros. Pretendemos trazer o meio aquático, como por exemplo, natação, hidroginástica, para a juventude e adolescentes”, Nediléia Negrão – Diretora de programas do SESC.

“O Prefeito Marcelo Borges sancionou a lei que amplia a área do SESC com o objetivo de construir uma praia artificial. Praticamente dobra o espaço do empreendimento em Redenção”, Wilker Muniz – secretário municipal de Obras.

“A Câmara de Vereadores está à disposição. Estamos trabalhando pelo desenvolvimento de nossa cidade, e que juntos possamos fazer Redenção crescer cada vez mais”, Leandro Onofre, vereador. (A Notícia Portal/Ascom/Prefeitura de Redenção)