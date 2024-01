Redenção: PM prende homem por porte ilegal de arma de fogo em

A Policia Militar prendeu na última quinta-feira (25), um homem por porte ilegal de arma de fogo na cidade de Redenção, no sul do Pará.

A prisão do homem aconteceu depois que um policial Militar de folga informou a Polícia ter presenciado um homem furtando uma motocicleta. O acusado fugiu para o Bairro Jardim Lucena, sendo acompanhado pelo Policial à paisana.

Quando os policiais chegaram no endereço, o suspeito já havia fugido. Porém dois indivíduos que estavam em frente à casa foram abordados. Com um deles os agentes encontraram um revólver calibre 38 municiado com seis munições intactas.

Diante dos fatos, o homem, a arma e as munições foram apresentadas na Delegacia de Polícia Civil de Redenção, onde certamente responderá por porte ilegal de arma de fogo. (A Notícia Portal/Luiz Pereira)