REDENÇÃO PARTICIPOU DO EVENTO CELEBRAÇÃO DO PACTO DE INCLUSÃO SOCIOECONÔMICO EM BELÉM

A Prefeitura Municipal de Redenção, por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, participou do evento “Celebração do Pacto de Inclusão Socioeconômico”, realizado na quinta-feira (22/06), no Centro de Convenções e Feiras da Amazônia (HANGAR), em Belém.

Durante o evento aconteceu à entrega de kits de equipamento para escritório às Cooperativas do Programa Pro Catador Ativação Pará; Entrega de Certificados do Programa Qualifica Pará; Entrega de Carteira de Manipulação de Alimentos; Assinatura do Pacto de Inclusão Socioeconômico; Assinatura do Programa de Aquisição de Alimento (PAA) e Assinatura do Programa de Implantação de Cisternas nas escolas da Zona Rural e melhorias Sanitárias domiciliares.

A Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Jucema Furtado, e secretária-Adjunta, Célia Borges, participaram da assinatura de adesão a diversos programas do Governo Federal, como o PAA (Programa de Aquisição de Alimentos), entre outros.

O evento contou com a Presença do Ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias e do Governador Helder Barbalho, além de vários prefeitos e secretários municipais. (A Notícia Portal/Ascom – Secretaria de Assistência Social)