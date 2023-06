BR-155: Carro sai da rodovia e tomba

Durante a madrugada de quarta-feira (31), um veículo Jeep Compass saiu da rodovia BR-155 e tombou.

O acidente aconteceu aproximadamente 10 km da cidade de Rio Maria-PA em direção a Xinguara.

O motorista que era a única pessoa no interior do carro, sofreu alguns ferimentos e foi socorrido por uma equipe do Serviço Móvel de Urgência (SAMU) e conduzido ao Hospital Municipal de Rio Maria, seu estado de saúde é estável e sua identificação não nos foi informado.

No início da manhã um guincho retirou o veículo do local do acidente. A polícia militar de Rio Maria-PA esteve presente para garantir a segurança na rodovia. (A Notícia Portal/ Xinguara News)