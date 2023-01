REDENÇÃO-PA: SEBRAE, ENGETEC JR/UEPA E INSTITUTO DOXA iniciam pesquisa para escolha do Prêmio Winners 2022.

Agentes de pesquisas do Instituto Doxa, sob coordenação da ENGETEC JR/UEPA e SEBRAE já estão nas ruas de Redenção coletando amostras para a escolha das empresas e profissionais que serão homenageados com Prêmio Winners 2022. A pesquisa teve início na manhã desta terça-feira (10) no comércio de Redenção.

Consta ainda na ficha técnicas de Realização do Prêmio Winners, a participação das entidades que farão a auditagem da pesquisa: ACIR, SINDICOMÉRCIO E SINTRACOMRRE.

A composição da parceria mantém o status de evento oficial de reconhecido a empresas e profissionais Destaque do Ano.



Para este ano, está garantido um espaço glamoroso para a cerimônia de entrega dos certificados, música ao vivo, presença vip e buffet.

A presidente da ENGETEC JR/UEPA, Amanda Montelo, que coordena o trabalho de coletamento de dados, afirma que a equipe em campo tem o melhor em técnica e planejamento para garantir mais uma pesquisa eficiente para a premiação. Estima-se que a média de duração da pesquisa será de 5 dias.

(A Notícia Portal, redação).