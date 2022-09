Sessão Solene e exposição marcam os 200 anos da Independência do Brasil no Congresso Nacional

O presidente da República, ex-presidentes e chefes de Estado devem participar do evento.

Projeção mapeada de frases e imagens comemorativas da Semana da Pátria e do Bicentenário da Independência do Brasil

Brasília – Em continuidade à extensa agenda do Congresso Nacional relativa às comemorações dos 200 anos da Independência do Brasil, na quinta-feira (8) acontece uma sessão solene, às 10h, no Plenário da Câmara dos Deputados, que reunirá os chefes de Estado do Brasil, de Portugal e de outras ex-colônias portuguesas, além de ex-presidentes do Brasil e dos presidentes das duas Casas Legislativas.

Foram confirmadas as presenças do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira; o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco; o presidente da República, Jair Bolsonaro; o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo; e o primeiro-secretário da Mesa do Congresso Nacional, deputado Luciano Bivar na Mesa Diretora.

Além deles, devem estar presentes no Plenário ex-presidentes da República e chefes de Estado estrangeiros. Já confirmaram presença as comitivas de Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique. Todos, assim como o Brasil, foram colônias portuguesas, mas só tiveram a independência reconhecida um século e meio depois, na década de 1970.

Os chefes de Estado estrangeiros e os ex-presidentes do Brasil serão recebidos pelos presidentes do Congresso e da Câmara e participarão da abertura da exposição 200 Anos de Cidadania: O Povo e o Parlamento, também parte das comemorações do Bicentenário da Independência.

Organizada em conjunto pelo Centro Cultural da Câmara dos Deputados e o Museu do Senado, a mostra revisita a independência para mostrar a evolução dos direitos civis, políticos, sociais, étnico-raciais e coletivos, até as conquistas legislativas mais recentes.

A exposição estará aberta para visitação no Salão Negro do Congresso de 10 de setembro a 1º de dezembro, das 9h às 12h e das 13h às 18h nos dias de semana e das 9h às 17h nos fins de semana. Após a inauguração da exposição no Salão Negro, os convidados seguirão para a sessão solene no Plenário da Câmara dos Deputados. O encerramento da sessão está previsto para o meio-dia.

Exposição será aberta ao público na quinta-feira (8/9)

Comemorações na Câmara: Como parte da história e guardiã da memória do País, a Câmara dos Deputados tem realizado uma série de eventos desde 2017, como sessões solenes, exposições, concursos e lançamento de publicações, para lembrar fatos importantes que antecederam a data.

A mostra “O movimento da Independência” destaca marcos históricos que permitiram que, em 7 de setembro de 1822, D. Pedro I declarasse o Brasil independente de Portugal. Já a exposição “Poder, Parlamento e Governo no Brasil” exibe livros e documentos do Centro de Documentação e Informação da Câmara e do Arquivo Nacional; medalhas do Museu da Câmara, entre outros itens relevantes do acervo da Casa. Ambas poderão ser visitadas até o dia 9 de setembro. (A Notícia Portal / com informações da Agência Câmara de Notícias).