REDENÇÃO: MÁRIO MOREIRA DECLARA APOIO A LEANDRO ONOFRE

Nesta segunda (24), através de publicação nas redes sociais, o ex-prefeito Mário Moreira (PL) declarou apoio à pré-candidatura de Leandro Onofre (PSD), o escolhido a sucessão da gestão municipal.

No vídeo divulgado, juntamente com o prefeito Marcelo Borges, Mário confirma que caminharão juntos em busca da continuidade do projeto do atual governo. “Fui adversário político, mas não sou adversário do povo e da minha cidade”, salienta Moreira que garante que está disposto a ajudar.

Esse apoio deve intensificar a corrida eleitoral e até modificar o cenário político no município sulparaense, visto que, Onofre, ainda não deslanchou, ficando atrás de Dr. Rener e Gabriel Salomão nas pesquisas de intenção de votos.

Com a chegada de julho, mês que inicia as convenções partidárias, a busca por apoio e consolidação de alianças se tornam cada vez mais fundamental para a garantia de uma campanha vitoriosa.

Lembrando que nas eleições municipais de 2020, Mário e Marcelo foram adversário no pleito, com Borges conquistando o cargo majoritário com pouco mais de 35% dos votos em uma disputa acirrada. Mário ficou em 2º lugar com 32,95%.

(Portal A Notícia – Renê Valente)