REDENÇÃO: Jovem é encontrado morto com disparos de arma de fogo

Na madrugada desta quinta-feira (26), um homem de 30 anos, identificado com Alex Júnior Silva Souza foi encontrado sem vida, atingido por vários disparos de arma de fogo no setor Planalto 3, Avenida Plácido Castro em Redenção, sul do Pará.

O corpo foi visto por populares que acionaram a Polícia Militar que posteriormente acionaram a Polícia Civil por volta de 2h30 que realizou os primeiros procedimentos de praxe. Alex trabalhava como pedreiro e era pai de duas meninas.

A redação do A Notícia Portal, entrou em contato com a Superintendência Regional do Araguaia Paraense, que nos informou que a vítima do homicídio era usuário de drogas.

O caso está sendo investigado pela delegacia de Homicídios de Redenção, que agora conduz as investigações para descobrir a motivação e a autoria do crime. (A Notícia Portal, Ana Luiza Oliveira)