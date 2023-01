Helder enviará tropa de policiais especiais do Pará para Brasília hoje, ‘Não podemos aceitar atos terroristas’ diz governador

Em entrevista ao vivo a Globo News na manhã desta segunda-feira (9), o governador do Pará, Helder Barbalho, disse que os 60 policiais militares do Estado que vão atuar em Brasília sairão de Belém ao meio-dia desta segunda-feira (9). Eles são lotados no Comando de Missões Especiais e no Batalhão de Choque.

O governador afirmou que uma empresa privada que atua no Pará vai disponibilizar aeronave para que as tropas viajem o mais breve possível para não precisar aguardar a logística da Força Aérea Nacional.

“Este é o momento de termos a capacidade de agir com força para combater o terrorismo”, disse Helder. Ele afirmou que as cenas registradas em Brasília não podem ser confundidas com iniciativas políticas. “Isso foi terrorismo, vandalismo e ataque à democracia”, completou.

Mais uma vez, Helder lamentou os atos radicais ocorridos no domingo, no Distrito Federal. E se solidarizou com a “democracia e os poderes constituídos”. Ele afirmou que, até agora, diversos Estados do Brasil já sinalizaram o envio de policiais, totalizando mais de 500 agentes para o Distrito Federal. Ele lembrou ainda que a maior parte dos estados já disponibiliza integrantes do seu efetivo para a Força Nacional.

Helder Barbalho disse que, às 18h desta segunda-feira, o presidente Lula receberá os governadores em Brasília. Às 20h30, eles estarão no Supremo Tribunal Federal. E falta ainda definir o horário de ida ao Congresso Nacional

Fonte: O Liberal