Raya chega ao Pará e será o primeiro cão de buscas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado

A filhote Raya, de apenas 3 meses, será o primeiro cão de buscas e resgate do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA). A cadela, pertencente à raça relativamente rara, desenvolvida no Brasil, denominada rastreador-brasileiro, representa um marco na implantação da atividade na corporação, que tem como objetivo fortalecer as suas ações com as expertises do animal. Raya participará de buscas de pessoas vivas desaparecidas, sobretudo, em áreas de mata e de difícil acesso.

“Estamos construindo o primeiro canil oficial do Corpo de Bombeiros do Pará e receber a doação da Raya, do Corpo de Bombeiros Militar do Acre, é um apoio fundamental nesta fase de implantação do trabalho com cães. Queremos agradecer a parceria e reforçar que esse olhar do governo do Estado é muito importante, porque termos um canil próprio é um sonho que, em breve, será realizado, proporcionando a população paraense mais esse serviço da corporação”, ressalta o coronel Hayman Apolo, comandante-geral do CBMPA.

TREINAMENTO – A 3º Sargento BM Inêz Holanda, médica veterinária, será responsável pelo treinamento de Raya, com apoio do soldado Sávio Bendelak, que também é cinotécnico. Inicialmente, os trabalhos estão sendo introduzidos de forma gradativa.

“Ela é filha de um cão de trabalho, então desde que nasceu, já é estimulada. Por ela ser um filhote, fazemos trabalhos curtos, com algumas brincadeiras de busca, observação, apresentamos brinquedos, fazemos caminhadas rápidas, apresentando espaços que ela ainda não conhece, promovemos a interação com pessoas, porque ela precisa criar relações desde pequena”, explica a veterinária, que é habilitada em cursos de adestramento. Um deles foi realizado na Companhia de Busca, Resgate e Salvamento com Cães, pelo Conselho Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil (LIGABOM).

CURIOSIDADES – Os cães da raça rastreador-brasileiro são caracterizados pelo excelente olfato, por isso, são considerados rastreadores excepcionais, além de serem ótimos caçadores e extremamente sociáveis.

A escolha do nome da mascote do CBMPA foi inspirada no filme “Raya e o Último Dragão”, da Disney. Na trama, a guerreira Raya precisa rastrear o lendário último dragão para restaurar a sua comunidade. Essa também será a função da cadela, que, por meio do rastreio, poderá salvar vidas.

“O sonho da implantação oficial do canil e da chegada de cães é antigo e é muito especial ver se concretizando. É uma honra pra mim participar desse momento, porque é um projeto que beneficia diretamente a população e essa é a nossa finalidade. Estamos trabalhando com toda a responsabilidade, priorizando o bem-estar animal, objetivando servir melhor a população”, conclui a 3º Sargento BM Inêz Holanda.

Fonte: Agência Pará