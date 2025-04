Rádio e TV Cultura comemora 38 anos no Pará e fecha parceria com São Paulo

O presidente da Funtelpa, Miro Sanova, participou nesta sexta-feira (28) de uma reunião na sede da Fundação Padre Anchieta, em São Paulo, a fim de fortalecer a parceria com a TV Cultura de São Paulo. Estiveram presentes no encontro o presidente da Fundação, José Roberto Maluf, e o diretor Fabio Chateaubriand.

Além de estreitar as relações entre as emissoras, o encontro foi importante para debater questões técnicas e traçar estratégias para ampliar a difusão dos conteúdos promovidos pela TV Cultura do Pará e TV Cultura de São Paulo. “O objetivo é inserir a programação da TV Cultura do Pará nas operadoras de TV por assinatura as quais a TV Cultura de São Paulo tenha parceria e contrato, e que tenham sinal em Belém”, explica Miro Sanova.

No ano que Belém vai sediar a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP 30), o presidente da Funtelpa reforçou a importância da parceria entre as Fundações para garantir a ampliação e o sucesso na cobertura do evento. “Neste momento também traçamos estratégias que garantam a parceria entre as duas TVs para a cobertura da COP 30, um tema muito importante que precisa de atenção para levar ao público um conteúdo de qualidade, que deve ser levado para todo o estado, o país e o mundo”, enfatiza.

O encontro desta sexta-feira reforça a relação histórica entre as emissoras, pautada na parceria e cooperatividade para não só ampliar o alcance dos produtos gerados, mas também para firmar acordos e trocas de experiências que aprimorem a geração de conteúdos e capacitação técnica. (A Notícia Portal/ Por Soraya Wanzeller: Foto: Edrick Reis)