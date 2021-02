R$ 30 MILHÕES: Redenção teve boa arrecadação nos primeiros 50 dias de 2021

Umas das coisas que o prefeito de Redenção Marcelo Borges (PSD) não tem do que reclamar, é de falta de dinheiro para a sua gestão, somente nesses primeiros 50 dias de administração a prefeitura já recebeu um total de R$ 30.296.383,00. Este valor é somente das transferências constitucionais, ou seja, não estão inclusas as arrecadações municipais.

EDUCAÇÃO: Só para educação, Redenção recebeu nesse período mais de R$ 14.7 milhões, apesar de não estar havendo aulas presenciais, no valor está incluso R$ 278.196,40 para a manutenção do transporte escolar e mais R$ 219.067,74 para apoio ao funcionamento das escolas. No entanto, o montante maior foi o repasse do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) que atingiu R$ 14.281.574,47 neste período.

Dentre as receitas que mais influenciaram para elevação da arrecadação de Redenção nestes primeiros 50 dias do ano, estão o Fundo de Participação dos Municípios (FPM) com R$ 6.9 milhões e o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) que atingiu mais de R$ 3.7 milhões, além de outras receitas.

SAÚDE: O Fundo Nacional de Saúde (FNS) depositou na conta da prefeitura de Redenção no período de 01 de janeiro a 20 de fevereiro de 2021 o valor de R$ 3.100.243,22, para investir no atendimento na saúde pública. Para o combate ao coronavírus, Redenção já recebeu esse ano R$ 160.000,00.

As informações podem ser comprovadas nos portais: Banco do Brasil, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Fundação Nacional de Saúde e Sefa – Pá. (da redação)