No lugar de Sabino, Hélio Leite assume vaga na Câmara; Victor Dias é nomeado secretário de tecnologia do Pará

Com Celso Sabino (União) como novo ministro do Turismo, o então secretário de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica do Pará (Sectet), Hélio Leite (União), assumirá a vaga de Sabino na Câmara dos deputados. Com isso, o deputado estadual Victor Dias (União) foi nomeado como novo secretário da Sectet.

O anúncio foi feito pelo governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), pelas próprias redes sociais nesta quarta-feira (19).

Na publicação, Helder diz: “Convidei o deputado estadual Victor Dias, que deverá assumir a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica. Agradeço o trabalho feito pelo secretário Hélio Leite, que deve ocupar uma vaga da bancada paraense na Câmara, como deputado federal. Desejo sucesso, e ‘bora’ trabalhar”.

Nomeado na última sexta-feira (14) ministro do Turismo, o deputado Celso Sabino começou a despachar como titular da pasta na segunda (17).

Apesar de a nomeação já ter sido oficializada, Sabino ainda aguarda um evento para tomar posse no comando do ministério.

A cerimônia só deve acontecer em agosto, quando termina o recesso parlamentar no Congresso – a ideia é garantir “casa cheia” no evento em Brasília.