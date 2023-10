O programa ‘ASFALTO REDENÇÃO’ tem avançado, melhorado a trafegabilidade e o aspecto visual da cidade, ele teve início em agosto deste ano com asfalto na Av. Bahia e neste mês de Outubro, já alcançou 35 quilômetros de pavimentação.

Destes 35 quilômetros, 25 foram de asfalto CBUQ, um dos tipos de revestimentos asfálticos mais utilizados nas vias urbanas e rodovias brasileiras. 10 quilômetros foram de bloquete.

Uma das obras mais aguardadas, era a da Av. Marechal Rondon, a primeira do município e depois de 50 anos, ela está sendo pavimentada pela primeira vez. 70% do recurso veio do governo estadual e 30% da prefeitura.

As demais vias do programa ‘Asfalta Redenção’ foram pavimentadas com benefício próprio do município, o investimento já ultrapassa 10 milhões de reais neste ano.

Até o momento, 50 quilômetros da cidade foram asfaltados e a meta da prefeitura, por meio da secretaria de Obras é pavimentar 70 quilômetros até o final da gestão.

Atualmente, as obras estão sendo realizadas no Central Park e na Vicinal Do Pau D’Arquinho. (A Notícia Portal, Ana Luiza Oliveira)