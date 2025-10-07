AcontecimentosAgricultura

Produtores de cacau se mobilizam por audiência pública no Congresso Nacional

O encontro busca chamar a atenção das autoridades e da sociedade para os desafios enfrentados pelos produtores, como o baixo preço pago pela amêndoa, a concorrência desleal com produtos importados e a necessidade de maior incentivo à produção nacional.

07/10/2025
De acordo com Erivaldo Alves, Vice – Presidente da Associação de Cacauicultores e Cacauicultoras da P A 279, sediada na cidade de Tucumã e Presidente dos Núcleos Nacionais dos Produtores de Cacau, a audiência será um momento decisivo para a defesa da produção brasileira.

A Associação Nacional dos Produtores de Cacau (ANPC) realizará uma audiência pública no Congresso Nacional, em Brasília, no próximo dia 15 de outubro, às 15h30, com o objetivo de discutir políticas de fortalecimento da cadeia produtiva do cacau brasileiro.

De acordo com Erivaldo Alves, presidente dos Núcleos Nacionais dos Produtores de Cacau, a audiência será um momento decisivo para a defesa da produção brasileira.

“A audiência pública vai tratar sobre a sustação do cacau vindo da Costa do Marfim. Queremos que sejam feitas as exigências fitossanitárias das amêndoas importadas, evitando o risco de contaminação das lavouras de cacau do Brasil. Fortalecer a cadeia produtiva é o melhor caminho, através de políticas públicas que alavanquem a produtividade nacional, sem a necessidade de trazer amêndoas de fora”, destacou Erivaldo.

Segundo a ANPC, o momento é crucial para garantir a valorização da cultura cacaueira e o reconhecimento do papel dos agricultores que sustentam esse importante setor da economia. A entidade reforça que a mobilização será pacífica e aberta à participação de todos os interessados na defesa do cacau brasileiro.

Com o lema “Todos em defesa do cacau brasileiro”, a ação pretende unir produtores de diferentes regiões do país em um só propósito: assegurar o futuro da produção nacional e reivindicar políticas públicas que promovam o desenvolvimento sustentável do setor. (Roney Braga A Notícia Portal/ Foto: Divulgação)

07/10/2025

