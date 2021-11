Produtores de cacau de três municípios do Pará participam do Salão de Paris

Três produtores paraenses participaram da 26ª edição do Salão do Chocolate e do Cacau de Paris, na França. O evento, que encerrou nesta segunda-feira (1º), expõe as principais amêndoas de cacau do planeta.

Um dos produtores é João Evangelista, do Sítio JE, do município de Novo Repartimento, no sudeste do Pará. Conhecido popularmente na comunidade como “Rogério”, ele concorre ao prêmio Cocoa of Excellence (Cacau de Excelência), que é considerada a mais importante premiação do segmento no mundo.

Ele participou de um rigoroso processo seletivo. Na seletiva, a amostra do cacau produzido por ele ficou entre as 50 melhores amêndoas do planeta, passando pela peneira dos especialistas entre as 235 avaliadas.

Este ano, em função da pandemia da Covid-19, o resultado final, ocorrerá em dezembro e será apresentado virtualmente. Os outros representantes do estado no evento foram Rita Aguiar, da CacauWay, do município de Medicilândia, sudoeste do Pará; e Jedielson Oliveira, do município de Altamira, na mesma região, que é representante de cooperativas de produtos orgânicos.

Uma comitiva do governo do estado também participou da programação, que iniciou na última quinta-feira (28). Participaram pelo governo estadual o secretário-adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap), Lucas Vieira; a engenheira agrônoma, Dulcimar Melo, que atua no Programa de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Cacauicultura (Procacau); e a diretora de Agricultura Familiar, Antônia Aleixo.

Para o secretário Lucas Vieira, a participação dos produtores paraenses na programação é importante, pois mostra o respeito que o cacau do Pará alcançou dentro e fora do Brasil. “Nosso objetivo é mostrar ao mundo inteiro, pois aqui temos empresas e chocolatier de várias partes do planeta, que a amêndoa produzida no nosso estado é cada vez mais sustentável e de qualidade. Mostramos que o Pará se importa com a forma como estamos produzindo o cacau”, destacou Vieira.

Ele complementa, ainda, que o Pará está “de portas abertas ao mundo para comprovar a excelência quando se fala em produção de cacau de qualidade”. Para Rita Aguiar, do município de Medicilândia, a participação na programação francesa é uma excelente oportunidade de bons negócios.

“Essa participação aqui em Paris é muito gratificante. É um reconhecimento à nossa dedicação e amor com o nosso trabalho”, frisou ela, comemorando que está retornando com futuros negócios agendados.

Para Jedielson Oliveira, representante das cooperativas de cacau orgânico, o salão foi uma oportunidade de novos aprendizados também. “Foi uma oportunidade para nos aprimorarmos e cada vez mais atendermos às exigências do mercado”, enfatizou o produtor.

(Com informações Zé Dudu)