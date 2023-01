Prefeitura promove geração de emprego e embeleza cidade com pavimentação ruas com blocos de cimento

A gestão do prefeito Marcelo Borges, segue investindo no projeto de revitalização e pavimentação de ruas e avenidas em diversos setores da cidade de Redenção.

A ação promove melhoria na trafegabilidade, na qualidade de vida dos moradores e promovendo a geração de emprego e renda e valorização dos imóveis e residências.

A Prefeitura Municipal de Redenção, por meio da Secretaria Municipal de Obras , iniciou o projeto de revitalização das vias do Setor Central Parque. A ação atende um antigo sonho dos moradores, que comemoram o serviço que está sendo feito com blocos de cimento

Os blocos são confeccionados na fábrica de blocos da Prefeitura Municipal, o que promove a oferta de emprego e mão de obra para moradores da cidade. Há anos moradora do setor, dona Maria do Carmo Silva, é uma das moradoras que parabeniza o prefeito Marcelo Borges, pelos investimentos que estão sendo desenvolvido no setor. ‘’Se antes eu já era feliz por morar no Setor Central Parque, imagine agora depois dos investimentos que estão sendo feitos pelo nosso prefeito Marcelo Borges. Digo que é um sonho dos moradores sendo realizado pela gestão Marcelo Borges’’, comemora a moradora.

De acordo com o secretário de Obras e Infraestrutura, Wilker Muniz , a gestão do prefeito Marcelo Borges, trabalha para consolidar novos investimentos que resultem na melhoria da pavimentação de vias públicas nos diferentes setores da cidade de Redenção. “Essa é uma obra que proporciona melhoria da qualidade de vida da população e mostra o compromisso do nosso prefeito Marcelo Borges, com a população de Redenção’’, disse Wilker Muniz.

Fonte: Blog do Dinho Santos