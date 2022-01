Diversas ações e obras estão acontecendo na cidade de Xinguara, sul do Pará. O prefeito municipal, Dr. Moacir, acompanha de perto tudo o que está sendo feito, principalmente, a construção das estradas e pontes na zona rural do município. Dentre as principais ações, destacam-se: a construção da creche do Jardim Mariazinha, reparos emergenciais nas vias da cidade, campanha de vacinação das crianças (5 -11 anos) contra o covid e limpeza de praças, ruas e avenidas de Xinguara.