São Félix do Xingu: Polícia prende suspeito de estuprar a própria enteada.

Um homem foi preso pela Polícia Civil, em São Félix do Xingu, no sul do Pará, por suspeita de estuprar a própria enteada de 12 anos. A captura ocorreu nesta segunda-feira (28), em cumprimento a um mandado de prisão preventiva.

Em respeito à vítima e ao que preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a imagem do suspeito não pode ser exibida. Isso porque seria possível identificar a vítima através do preso. Isso poderia submeter a vítima a constrangimentos e futuros traumas.

As investigações apontam que ele é suspeito, além do crime de estupro de vulnerável, de maus-tratos contra a mesma menina. Após identificar a localização dele, foi feita uma operação para a captura.

O suspeito foi conduzido à unidade policial onde permanece à disposição do poder judiciário. As investigações seguem para identificar conivência de outras pessoas em relação aos crimes.

(A Notícia Portal/ Da Redação do Fato Regional)