Tyezer chega ao 7º dia de UTI; outros internados já receberam alta

O técnico Ronan Tyezer Rodrigues, que comanda o sub-20 do Águia de Marabá Futebol Clube, ferido em acidente com ônibus no Tocantins, está há sete dias na UTI do Hospital Regional de Gurupi (HRG), sul do estado. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO), ele permanece em observação e recebendo atendimento adequado à condição clínica nesta quarta-feira (21).

O acidente aconteceu no dia 15 de janeiro de 2026, no trecho da rodovia que passa por Santa Rita do Tocantins. O ônibus com os integrantes da equipe sub-20 e da equipe técnica saiu de Guaratinguetá (SP), com direção ao Pará. De acordo com a polícia, o veículo bateu na traseira de um caminhão que estava parado no acostamento.

O time chegou a percorrer quase dois mil quilômetros antes da batida. O preparador físico Hecton Alves, de 33 anos, morreu no local do acidente. Outras pessoas ficaram feridas, segundo a Polícia Rodoviária Federal, mas já receberam alta hospitalar.

O time estava em São Paulo para participar da Copinha 2026, torneio que começou com 128 equipes na primeira fase, entre elas 23 estreantes, divididas em 32 grupos com quatro times. O Águia havia avançado à segunda fase, porém foi eliminado pelo Juventude-RS nos pênaltis.

Antes do acidente, o preparador compartilhou uma postagem sobre a eliminação do Águia de Marabá para o Juventude na segunda fase da Copinha. A mensagem foi publicada pelo técnico e compartilhada por Hecton no Instagram, mostrando que, apesar da derrota, o time seguiria em frente.

Os feridos Ramon Nilton Vieira, de 31 anos, e Renye Silva Farias, de 41 anos, e uma criança de 11 anos tiveram alta hospitalar após o acidente na BR-153, no Tocantins. O técnico Tyezer Rodrigues permanece no Hospital Regional de Gurupi recebendo assistência médica.

Investigação

A Secretaria de Segurança Pública informou que deu início às investigações sobre as circunstâncias do acidente e que os envolvidos vão responder ao inquérito em liberdade. O local foi periciado durante a madrugada de sexta-feira (16). A 74ª Delegacia de Polícia de Brejinho de Nazaré vai conduzir a investigação.

Os motoristas dos veículos se apresentaram espontaneamente na 11ª Central de Atendimento da Polícia Civil, em Porto Nacional, para prestar depoimento. Eles não tiveram os nomes divulgados.

Em depoimento, o motorista que dirigia o caminhão no momento da batida informou que estava parado no acostamento por causa de um defeito no veículo. Conforme a SSP, ele afirmou que realizou a sinalização da pista. ( A Notícia Portal com informações de Brenda G1 Tocantins/ Foto: Divulgação)