INSCRIÇÕES PRORROGADAS: Pará tem concurso público com salário de até R$ 33 mil

Foram prorrogadas até 31 de janeiro as inscrições dos dois editais do concurso do TCM PA (Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará). As provas objetivas também foram adiadas.

Os dois editais somam 74 vagas para cargos de técnico, auditor e conselheiro, sendo 70 para contratação imediata e quatro para formação de cadastro reserva (CR).

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, através do site da banca organizadora do processo de seleção, que é o Instituto Consulpam, nos seguintes links: auditor de controle externo e técnico de controle externo e conselheiro substituto.

Após concluir o cadastro, o candidato deverá imprimir o boleto bancário referente a taxa de participação, nos valores de R$ 30 (conselheiro substituto), R$ 33 (técnico de controle externo) e R$ 42,50 (auditor de controle externo), e efetuar o seu pagamento até a data limite do prazo, observado o horário de funcionamento do banco.

Distribuição das vagas

O concurso público do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará conta com 74 vagas – 70 para contratação imediata e quatro para formação de cadastro reserva (CR).

Do total de ofertas, nove são destinadas a função de técnico de controle externo, que requer ensino médio completo e recebe o salário inicial de R$ 3.577,50.

O cargo de conselheiro substituto conta com quatro vagas de cadastro reserva. A carreira exige diploma de graduação em direito, ciências contábeis, ciências econômicas ou administração, além de ter idade igual ou superior a 35 anos e dez anos, pelo menos, de efetiva atividade profissional. A remuneração é de R$ 33.689,11.

Por fim, as outras 61 vagas são para o posto de auditor de controle externo nas áreas jurídica (25), contábil (15), engenharia (11) e governança pública (10). A exigência é de nível superior na respectiva área e o vencimento é de R$ 6.888.

Provas do concurso do TCM PA

O concurso do TCM PA será constituído das seguintes etapas:

Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório e prova de títulos, de caráter classificatório.

A prova objetiva será composta por questões de múltipla escolha que versarão sobre conhecimentos gerais e conhecimentos específicos.

O exame será aplicado cidade de Belém/PA nas datas previstas de 2 de abril (técnico e auditor) e 26 de março (conselheiro substituto), em locais e horários a serem comunicados no edital de convocação, a ser publicado em momento oportuno.

Veja o edital completo no link

https://jcconcursos.com.br/media/uploads/anexos/concurso-tcm-pa-prorrogacao-editais-1-2-2022.pdf

Resumo

TCM PA – Tribunal de Contas dos Municípios do Pará

Vagas: 74

Taxa de inscrição: De R$ 30,00 Até R$ 42,50

Cargos: Técnico, Auditor de Controle Externo, Conselheiro

Áreas de Atuação: Administrativa

Escolaridade: Ensino Médio, Ensino Superior

Faixa de salário: De R$ 3577,00 Até R$ 33689,00

Organizadora: Consulpam

Estados com Vagas: PA

Fonte: DOL Carajás