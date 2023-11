Candidatos são eliminados do Enem após celular tocar durante prova no Pará

No Pará, três candidatos foram eliminados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no segundo dia de provas. Segundo a Secretaria de Seguran Pública (Segup), entre o motivos está o celular dos estudantes, que tocou em sala de aula.

“Tivemos apenas alguns casos de eliminação de aluno por questão administrativa, em especial por toque do celular durante a aplicação”, informou o secretário de Segurança Pública do Pará, Ualame Machado.

Além disso, teve uma candidata que entrou em trabalho de parto e precisou ser socorrida pelo Samu e levada ao hospital. em Oriximiná, Oeste do estado.

Segundo o governo do Pará, não houve prisões ou outras ocorrências além das eliminações. Não foi informado os locais de eliminação no estado e detalhes sobre os celulares que tocaram.

Falta de luz

Em ao menos 12 locais de prova houve registro de queda de energia elétrica, mas ainda conforme o Estado, o problema foi resolvido pela concessionária de Energia e não efetuou realização do segundo dia de Enem.

No Pará, 229.181 estavam inscritos para fazer o Enem em 614 escolas de 79 cidades. No entanto, ao menos 60 mil faltaram no primeiro dia de provas, conforme o Inep.

Neste domingo (12) foram aplicadas as provas de matemática e ciências da natureza. Quem perdeu prova por um dos motivos previstos no edital, como distância, pode pedir a reaplicação. (A Notícia Portal/ G1 Pará).