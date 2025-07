Prefeito Wilton Lima anuncia implantação do SAMU com inauguração prevista para agosto

O município de Sapucaia, no sudeste do Pará, está prestes a dar um importante passo na área da saúde pública com a implantação de uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). A inauguração está prevista para o início de agosto, conforme anunciado nesta manhã de quarta – feira (09), pelo o Prefeito Wilton Lima (MDB) .

Ainda de acordo com o Prefeito Wilton Lima (MDB), em uma gravação de vídeo ao lado de Wesdras Nunes, Secretário Municipal de Saúde, nesta quinta – feira (10) será enviado um representante para buscar a ambulância que integrará o serviço no município. A chegada do SAMU é considerada um marco para Sapucaia e atende a uma antiga demanda da população e da atual gestão.

A unidade permitirá o atendimento de urgência e emergência com maior agilidade, contribuindo para a redução de riscos em casos críticos e ampliando a cobertura da assistência em saúde. A prefeitura reforça que a implantação do SAMU faz parte de um conjunto de ações voltadas à melhoria da saúde pública local. “É o nosso governo, com foco na saúde, proporcionando sempre melhorias para Sapucaia”, destacou a administração municipal. (Roney Braga A Notícia Portal)