Prefeita de Floresta do Araguaia é proibida de perseguir servidores por motivos eleitorais

A gestora estava perseguindo implacavelmente os servidores que não a apoiaram nas eleições de 2024, com cortes de gratificações, transferências, exonerações, afastamentos e outros castigos.

A Vara do Trabalho de Redenção determinou que a prefeita de Floresta do Araguaia, Majorri Santiago, 37 anos, eleita pelo MDB, anos, cesse imediatamente práticas de assédio moral e eleitoral contra servidores do município. A decisão atendeu pedido de tutela provisória de urgência apresentado pelo Ministério Público do Trabalho (MPT PA-AP), por meio da Procuradoria do Trabalho no Município de Marabá, em ação civil pública, que também inclui como réu o ex-secretário municipal de Saúde.

De acordo com a liminar, os envolvidos estão proibidos de promover ou tolerar condutas que resultem em perseguição política, discriminação, violação da liberdade de escolha eleitoral ou qualquer forma de violência psicológica no ambiente de trabalho.

Também devem se abster de pressionar servidores a participar de atividades político-partidárias, bem como de aplicar punições administrativas, como afastamentos, transferências irregulares, exonerações, demissões ou redução salarial, por motivo de posicionamento político. (A Notícia Portal com informações do Ze Dudu/ Foto: Reprodução Prefeitura de Floresta do Araguaia)