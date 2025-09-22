Polícia prende liderança do CV foragida com cinco mandados de prisão em aberto

Uma operação conjunta das Polícias Civil e Militar resultou na prisão de Clodoaldo Antônio Felipe, apontado como liderança nacional da facção criminosa Comando Vermelho, com ligações diretas com Fernandinho Beira-Mar. Ele foi detido na noite de sábado (20), em Tucumã, após investigação que desvendou sua verdadeira identidade.

O suspeito se apresentava como Edilson Alencar Silva e chegou a mostrar documentos falsos ao ser conduzido à delegacia. Segundo a polícia, ele era responsável por dar apoio logístico a criminosos que atuavam no Pará em crimes contra o patrimônio, principalmente em áreas de compra de ouro e garimpo. Dois comparsas dele já haviam sido presos em flagrante, em São Félix do Xingu, portando uma pistola 9mm de uso restrito.

Na residência onde Clodoaldo se escondia, os policiais encontraram munições intactas de calibres .380 e 9mm, além de três cristais de ecstasy armazenados em embalagem plástica. Ele ainda tentou fugir ao perceber a aproximação das equipes, mas foi alcançado.

O delegado Rafael Machado, superintendente da Polícia Civil do Alto Xingu, destacou a periculosidade do preso: “Esse indivíduo era tratado como mandante, segundo as investigações. Estava escondido aqui na região, se passando por garimpeiro, usando documento falso. Descobrimos que era o Clodoaldo Antônio Felipe, conhecido no mundo do crime. Trata-se de um elemento de altíssima periculosidade, com cinco mandados de prisão em aberto, todos relacionados ao tráfico de drogas e associação criminosa. É liderança nacional do Comando Vermelho”.

Após cruzamento de dados com a Polícia Civil de Goiás, Polícia Penal de Goiás, Polícia Federal e a Divisão Técnica de Identificação da PCPA, foi confirmada a identidade de Clodoaldo. Contra ele constavam cinco mandados de prisão preventiva em aberto:

• 0313235-10.2010.8.09.0090.01.0004-23 – 1ª Vara de Execução Penal de Goiânia-GO

• 0249995-46.2017.8.09.0011.01.0001-18 – 3ª Vara Criminal de Aparecida de Goiânia-GO

• 0023116-23.2014.8.15.0011.01.0001-12 – Vara de Entorpecentes de Campina Grande-PB

• 0313235-10.2010.8.09.0090.01.0002-19 – 1ª Vara de Execução Penal de Goiânia-GO

• 0313235-10.2010.8.09.0090.01.0003-21 – 1ª Vara de Execução Penal de Goiânia-GO

Além do cumprimento dos mandados, ele foi autuado em flagrante por porte de munição de uso restrito, posse de entorpecente para consumo, desobediência e falsidade ideológica. O preso passou por exame de corpo de delito e encontra-se à disposição da Justiça. (A Notícia Portal (Com informações do repórter Jucelino Show, de Tucumã/ Fotos: Divulgação Polícia Civil do Pará)