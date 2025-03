Polícia Civil de Xinguara cumpre mandado de prisão expedido pela justiça.

Equipes de investigadores da Polícia Civil, sob a coordenação do Delegado Richard Ribeiro, iniciaram no mês de janeiro de 2024, a investigação no intuito de elucidar um crime tipificado no artigo 157 do Código Penal, ocorrido próximo ao Residencial Maranata no município de Xinguara.

De acordo com o informado, o horticultor Geni Ribeiro da Cruz, no dia 21 de janeiro, por volta das 4 horas da manhã, saiu de casa para trabalhar na horta quando foi surpreendido por uma mulher e um homem. Os mesmos agiram com violência ao ponto de deixar o rosto bem machucado e dentes quebrados. Não satisfeitos, a dupla roubou uma carteira com uma certa quantia em dinheiro e cartões de crédito.

“Só não mataram meu pai por Deus não ter permitido, ele ficou bastante machucado com o rosto todo desfigurado, levamos ele até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em busca de atendimento médico e registramos um boletim de ocorrência”, relata uma filha da vítima que teve seu nome preservado pelas autoridades.

Após doze meses do ocorrido e um trabalho minucioso de investigação, Vitória de Sousa Braga foi presa, na última sexta-feira (14), pela Polícia Civil em cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Criminal de Xinguara. As investigações prosseguem para chegar a um homem que, segundo denunciada pela vítima, também participou da ação criminosa. (Roney Braga/ A Notícia Portal/ Foto: Polícia Civil).