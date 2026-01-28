PolíciaXinguara

homem é executado a tiros no Distrito de São José do Araguaia

A Polícia Civil esteve no local e já iniciou as investigações para identificar os autores e esclarecer a motivação do crime.

28/01/2026

Um homem foi executado a tiros na Vila São José do Araguaia, localizada a cerca de 110 quilômetros da sede do município de Xinguara, no sul do Pará.

A vítima ainda não foi identificada oficialmente. Imagens que circulam nas redes sociais mostram dois suspeitos chegando ao local em uma motocicleta.

Eles se aproximam do homem, efetuam vários disparos e fogem logo em seguida. A Polícia Civil esteve no local e já iniciou as investigações para identificar os autores e esclarecer a motivação do crime. ( A Notícia Portal com informações do Fato Regional e Comando do CPR XIII/ Foto: Divulgação) 

28/01/2026

Notícias relacionadas

Alepa aprova o Código Estadual de Proteção aos Animais

19/04/2022

SÃO FÉLIX DO XINGU: Estado assina contrato para retomada das obras de presídio

26/09/2019

PF desmonta esquema internacional de tráfico de drogas no Pará. Mandados foram cumpridos em Altamira

04/04/2024

SANTANA DO ARAGUAIA Praia do Boto oferece beleza e tranquilidade

08/07/2019
Botão Voltar ao topo