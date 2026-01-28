homem é executado a tiros no Distrito de São José do Araguaia

Um homem foi executado a tiros na Vila São José do Araguaia, localizada a cerca de 110 quilômetros da sede do município de Xinguara, no sul do Pará.

A vítima ainda não foi identificada oficialmente. Imagens que circulam nas redes sociais mostram dois suspeitos chegando ao local em uma motocicleta.

Eles se aproximam do homem, efetuam vários disparos e fogem logo em seguida. A Polícia Civil esteve no local e já iniciou as investigações para identificar os autores e esclarecer a motivação do crime. ( A Notícia Portal com informações do Fato Regional e Comando do CPR XIII/ Foto: Divulgação)