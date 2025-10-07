População terão ação E+ Caravana Equatorial com serviços e facilidades para negociação de débitos

A Equatorial Pará leva mais uma edição da E+ Caravana Equatorial para o município paraense de São Félix do Xingu, com uma série de serviços gratuitos que vão beneficiar a comunidade. A ação acontecerá nos dias 07, 08 e 09 de outubro. Nos dois primeiros dias o atendimento será nos horários das 9h às 17h; no dia 09 de outubro, das 9h às 12h, na Praça do Triângulo, localizada na Travessa Fernando Guilhon.

Durante o evento, os clientes terão acesso a cadastro para sorteio de troca de geladeiras, voltado para famílias inscritas no Cadúnico e que estejam em dia com as faturas de energia. A iniciativa faz parte do Programa de Eficiência Energética, do Grupo Equatorial e de suas distribuidoras, como a Equatorial Pará, para promover o uso racional da energia, gerar economia para os consumidores, levar mais informações para a população sobre o sistema elétrico, além de incentivar a sustentabilidade.

Troca de lâmpadas – Para incentivar o consumo eficiente e sustentável de energia, a distribuidora oferece o serviço de troca de lâmpadas. Os modelos incandescentes e fluorescentes poderão ser trocados por modelos de LED, que são mais eficientes e proporcionam uma economia de até 80% na conta.

Para fazer a troca, o cliente deve estar em dia com as faturas de energia e comparecer ao local com RG, CPF e a conta de energia. Caso haja débito na conta, a oportunidade é indispensável para negociação com condições especiais e, logo em seguida, fica apto para fazer a trocar das lâmpadas. Será possível trocar no máximo cinco unidades.

De acordo com o gerente de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará, João Pedro Gomes, a iniciativa é uma forma de aproximar a distribuidora da população e oferecer soluções práticas que contribuem para o dia a dia das famílias. “A E+ Caravana Equatorial é uma oportunidade de estar junto da comunidade, levando orientações, benefícios e serviços que fazem diferença. Queremos incentivar o consumo consciente de energia e, ao mesmo tempo, ajudar os clientes a economizarem e regularizarem sua situação junto à distribuidora”, destacou o gerente.

Serviço:

E+ Caravana Equatorial São Félix do Xingu

Data: 07 e 08 de outubro – das 09h às 17h.

No dia 09, das 09h às 12h.

Local: Praça do Triângulo, localizada na Travessa Fernando Guilhon. (A Notícia Portal com informações da Ascom Equatorial Pará)