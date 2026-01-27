Polícia realiza operação contra tráfico de drogas em Goiás, Tocantins, Piauí e no Pará

Foram cumpridas 28 medidas judicias, nesta terça – feira (27), contra suspeitos de tráfico de drogas. A ação está sendo realizada em Goiás; Teresina, no Piauí; Conceição do Araguaia e Canaã dos Carajás, no Pará.

Os alvos são investigados pelo transporte e distribuição de mais de duas toneladas de maconha no estado goiano. De acordo com a Polícia Civil, as investigações apontaram que a carga foi apreendida em meados de 2024, em um galpão na cidade de Aparecida de Goiânia.

Ela foi transportada do estado do Paraná para o estado de Goiás escondida em meio a uma carga de sacos de farinha. Além das prisões e buscas e apreensões, foi determinado ainda o bloqueio de R$ 3 milhões contra os investigados, mais informações vão ser divulgadas pela Polícia Civil. ( A Notícia Portal com informações de Laylla Alves do Jornal do Tocantins/ Foto: Divulgação da Polícia Civil de Goiás)