Polícia

Polícia realiza operação contra tráfico de drogas em Goiás, Tocantins, Piauí e no Pará

Foram cumpridas 28 medidas judicias, nesta terça – feira (27), contra suspeitos de tráfico de drogas. A ação está sendo realizada em Goiás; Teresina, no Piauí; Conceição do Araguaia e Canaã dos Carajás, no Pará.

27/01/2026

Foram cumpridas 28 medidas judicias, nesta terça – feira (27), contra suspeitos de tráfico de drogas. A ação está sendo realizada em Goiás; Teresina, no Piauí; Conceição do Araguaia e Canaã dos Carajás, no Pará.

Além das prisões e buscas e apreensões, foi determinado ainda o bloqueio de R$ 3 milhões contra os investigados, mais informações vão ser divulgadas pela Polícia Civil.

Os alvos são investigados pelo transporte e distribuição de mais de duas toneladas de maconha no estado goiano. De acordo com a Polícia Civil, as investigações apontaram que a carga foi apreendida em meados de 2024, em um galpão na cidade de Aparecida de Goiânia.

Ela foi transportada do estado do Paraná para o estado de Goiás escondida em meio a uma carga de sacos de farinha. Além das prisões e buscas e apreensões, foi determinado ainda o bloqueio de R$ 3 milhões contra os investigados, mais informações vão ser divulgadas pela Polícia Civil. ( A Notícia Portal com informações de Laylla Alves do Jornal do Tocantins/ Foto: Divulgação da Polícia Civil de Goiás)

27/01/2026

Notícias relacionadas

Homem é atingido por raio durante manifestação em apoio a Bolsonaro

19/12/2022

EDITAL BURITI IMÓVEIS LTDA

08/06/2022

SP registra primeira morte por varíola dos macacos

13/10/2022

EDITAIS – Buriti Imóveis

26/06/2020
Botão Voltar ao topo