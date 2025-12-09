Frota de caminhões sem motoristas será ampliada no Pará

A automação na mineração brasileira ganha novo impulso com investimentos em tecnologia avançada. Empresas do setor buscam soluções que combinem segurança, eficiência e sustentabilidade.

A mineradora Vale fechou parceria com a Caterpillar e a Sotreq para multiplicar por mais de seis vezes sua frota de caminhões sem operador no Sistema Norte, localizado em Carajás, no Pará. O projeto prevê crescimento gradual da operação nos próximos anos.

Atualmente, 14 caminhões robóticos com capacidade de 320 toneladas operam na região. Com o novo contrato, esse número saltará para aproximadamente 90 veículos até 2028. A expansão incluirá também caminhões maiores, com capacidade para 400 toneladas.

Tecnologia Cat MineStar Command impulsiona resultados: Os equipamentos utilizam o sistema Cat MineStar Command para transporte, tecnologia que já demonstrou resultados expressivos em outras unidades da Vale. Os ganhos operacionais chegam a 15%, enquanto o consumo de combustível diminui até 7,5%.

Essa redução no uso de combustível contribui diretamente para a diminuição das emissões de carbono da companhia. Os veículos autônomos também eliminam a exposição de trabalhadores a riscos, criando ambientes mais seguros nas minas.

Capacitação profissional acompanha inovação: Desde 2019, quando começou a implantação dos primeiros caminhões autônomos no Sistema Norte, mais de 260 funcionários receberam treinamento para novas funções.

O programa de desenvolvimento segue padrões internacionais da indústria mineral. “A utilização de tecnologias de transporte autônomo nas nossas operações no Corredor Norte é uma estratégia fundamental para fortalecermos a cultura de excelência operacional”, declarou Carlos Medeiros, vice-presidente de Operações da Vale.

Novas profissões surgem com automação: A tecnologia criou carreiras específicas como Controlador de Operação Autônoma, Técnico de Sistema e Projetista de Pista de Rolamento. Também surgiram as funções de Pit Patroller, responsável por inspeções de campo, e Monitor de Códigos de Equipamento.

Edinardo Lima exemplifica essa transformação profissional. Aos 35 anos, ele migrou da construção civil para a mineração em 2019. Começou como operador de caminhão e escavadeira, evoluiu para a equipe de apoio da mina autônoma e hoje atua como Controlador de Operação Autônoma.

“É um sistema seguro, inovador, que agrega produtividade e segurança. Busco conhecimento dentro do sistema e me preparar para futuras oportunidades”, afirmou Edinardo.

Integração com sistema truckless em Serra Sul: Em Serra Sul, os novos caminhões autônomos operarão junto ao sistema truckless da Vale. Essa tecnologia utiliza correias transportadoras de longa distância para mover minério sem consumo de combustível, reduzindo significativamente as emissões de carbono.

“Ao integrarmos sistemas autônomos, inteligência artificial e análise avançada de dados, modernizamos nossas operações de mina no Corredor Norte”, explicou Rafael Bittar, vice-presidente Técnico da Vale.

Expansão reforça liderança tecnológica: O programa de veículos autônomos da Vale iniciou em 2018 na mina de Brucutu, em Minas Gerais. Atualmente, a empresa opera mais de 70 equipamentos robóticos no Brasil, incluindo caminhões, perfuratrizes e máquinas de pátio.

Marc Cameron, vice-presidente sênior da Caterpillar, destacou o projeto: "Temos orgulho de apresentar o Cat Command para transporte na mina da Vale em Carajás. Nossa tecnologia autônoma oferece soluções escaláveis que atendem às necessidades de uma frota mista".