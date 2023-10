BANNACH: Eleição do Conselho Tutelar mostrou termômetro eleitoral do município. Conheça os eleitos.

Apesar do tamanho reduzido da população, a eleição para escolha dos cinco novos conselheiros tutelares do município de Bannach foi bastante acirrada. Ao todo, 966 pessoas participaram desta votação que não é obrigatória. Na totalização, dois votaram em branco e 14 anularam seus votos.

Apesar da eleição ser apenas para escolha dos conselheiros, a disputa parece ter mostrado um indicativo (termômetro) eleitoral com vista as eleições de 2024, revelando a simpatia popular de várias pessoas, como foi o caso da vendedora de cosméticos e dona de casa Ronete Vieira Pereira (Neta do Gonzaga) – que foi na mais votada, com uma larga diferença de votos para o segundo mais votado.

Confira o resultado da votação após o fechamento da apuração:

1º Ronete Vieira – 289

2º Francisca Veras – 159

3º Marlei Oscar – 99

4º Mateus Fernandes – 97

5º Maria da Conceição – 82

Os demais candidatos que ficaram como suplentes foram:

6º Martha Oliveira – 64

7º Monaliza Almeida – 43

8º Maria Aparecida – 36

9º Francinara Moura – 27

10º Valéria Lemos – 30

11º Francisnaira Moura – 27

12º Maria Aline – 24

(A Notícia Portal, Ana Luiza Oliveira

TERMOMETRO: A eleição teve um tom eleitoral elevado. Grupos tradicionais da política local apoiaram candidatos diferente com campanha acentuada. O grupo da prefeita Lucinéia Alves (MDB), organizado pelo ex-prefeito Geraldo Fernandes apoiou arduamente o candidato eleito Mateus Ferreira que tirou 97 votos, já o ex-prefeito Válber Milhomem apoiou à candidata Ronete Vieira (Neta do Gonzaga) que foi a mais votada com 289 votos. (A Notícia Portal / Ana Luiza Oliveira – da redação)