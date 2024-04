São Félix do Xingu: Adolescente é morto a tiros

O crime ocorreu no momento em que a vítima estava trafegando em uma motocicleta. Segundo as primeiras informações de testemunhas, ele foi atingido com pelo menos 3 disparos de arma de fogo.

Ainda segundo relatos de moradores e comerciantes da área, o suspeito pelo crime chegou em uma moto e efetuou os disparos contra o adolescente. Em seguida, o homem fugiu. Algumas pessoas que estavam no local acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas a vítima não resistiu e morreu no local.

Pessoas que conheciam o adolescente dizem que ele era envolvido em pequenos atos infracionais e costumava “empinar motos”, além de fazer barulho em grupos de motoqueiros. A motivação do crime ainda não foi esclarecida pela polícia. (A Notícia Portal/ Fonte, o Liberal)