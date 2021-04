AUXÍLIO EMERGENCIAL 2021: PRAZO PARA CONTESTAR BENEFÍCIO NEGADO EM 10 DE ABRIL TERMINA NESTA QUINTA

Os trabalhadores que tiveram o resultado negativo do Auxílio Emergencial 2021 divulgado no último dia 10 de abril têm até esta quinta-feira (22) para recorrer da decisão. A contestação deve ser feita pelo https://consultaauxilio.cidadania.gov.br/

No início do mês, o Ministério da Cidadania liberou as consultas à nova rodada do Auxílio. Quem já teve o benefício negado naquela data teve até dia 12 de abril para recorrer da decisão. Para uma parcela dos trabalhadores, no entanto, a consulta retornava o status como ‘em processamento’.