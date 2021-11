Dupla é presa após carro furtado acabar gasolina

Dois indivíduos furtaram um automóvel, modelo Fiat Siena, e dezenas de outros objetos, porém na tentativa de fuga o veículo ficou sem gasolina e estourou um dos pneus. Os dois espertalhões acabaram sendo presos em flagrante pela Polícia Militar. O caso ocorreu na última sexta-feira (5), em Conceição do Araguaia, no sul do Pará.

Segundo a Polícia Militar, um estabelecimento havia sido furtado no distrito de Alacilândia e que havia sido levada uma TV 29 polegadas. Os policiais iniciaram rondas e perto da ponte do Rio Arraias, na PA-287, entre Conceição do Araguaia e Redenção, foram avistados dois homens a pé na pista, que foram abordados e constatado se tratar dos suspeitos, identificados como Alessandro Siqueira Bezerra e Leandro Cardoso Vanderlei, ambos de 18 anos de idade.

A guarnição policial procedeu revista no interior do automóvel que os suspeitos condiziam, que ficou parado na lateral da pista. No carro foram encontrados três aparelhos televisores, dois ventiladores, um telefone celular, uma balança de precisão, 10 pares de tênis masculinos, 19 pares de calçados femininos, 8 bolsas femininas, três relógios de pulso, diversas bijuterias e outros acessórios, além de variados objetos de uso doméstico, supostamente produtos de furto e que seriam comercializados ilegalmente.

Os dois suspeitos receberam voz de prisão em flagrante e foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Conceição do Araguaia, junto com o automóvel e os objetos recuperados pela guarnição do 22º Batalhão da Polícia Militar “5 de março”. Segundo a Polícia Militar, o veículo e os objetos haviam sido furtados em Redenção e a dupla estaria seguindo para Conceição do Araguaia, possivelmente no intuito de cometer outros crimes.

(Com informações Correio de Carajás)