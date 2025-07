O radialista e promotor de eventos Luiz Augusto Carneiro Costa, conhecido como DJ Luizinho, foi assassinado a tiros dentro do estúdio de uma emissora de rádio no bairro Centro, em Abaetetuba, no nordeste do Pará, no dia 27 de maio, durante uma programação ao vivo.

Um novo suspeito de envolvimento no crime foi preso no município. Segundo a polícia, o homem, que também atua como promotor de eventos, teria participado da articulação do assassinato. (A Notícia Portal com informações Dol Carajás)