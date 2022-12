Polícia prende acusado de roubar residência em Redenção

Homens da Policia Militar prenderam em flagrante, um elemento acusado de roubar uma residência no Bairro Ipiranga em Redenção, no sul do Pará. A prisão aconteceu na madrugada de quarta-feira 28 de dezembro. O segundo suspeito conseguiu fugir do cerco policial.

A senhora dona da residência disse aos policiais que foi abordada por dois indivíduos armados de faca, e sob grave ameaça disseram que iriam levar tudo que estiva dentro da casa.

Quando os policiais chegaram um botijão de gás já havia sido retirado da casa. O utensílio foi encontrado em um terreno baldio, cerca de 50 metros da casa da vítima.

O criminoso preso foi apresentado com o Botijão de gás na Delegacia de Polícia Civil de Redenção para que sejam tomadas as medidas cabíveis. (Luiz Pereira)

Fonte: Blog do Luiz Pereira