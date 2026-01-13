Polícia Militar recupera motocicleta roubada durante operação em Xinguara

A Polícia Militar recuperou uma motocicleta com registro de roubo na tarde desta segunda-feira (12), no município de Xinguara, sul do Pará. A ação ocorreu por volta das 13h50, durante a Operação Saturação, determinada pelo comandante do CPR XIII, coronel Marcos Formigosa.

De acordo com a Polícia Militar, a guarnição formada pelo 3º sargento Jair e pelo cabo F. Silva foi acionada pelo Núcleo Integrado de Operações (NIOP) após denúncia de uma motocicleta Honda Pop, de cor vermelha, abandonada na Rua Monteiro Lobato, em frente ao número 18, entre as ruas Dom João Sexto e Primeira, no Setor Marajoara II.

No local, testemunhas informaram que o veículo estava abandonado desde a última sexta-feira. Após consulta ao sistema, os policiais constataram que a motocicleta, de chassi nº 9C2HB0210DR407947, possuía restrição de roubo/furto, com registro na cidade de Canaã dos Carajás. Diante dos fatos, o veículo foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Xinguara, onde foram adotados os procedimentos legais para posterior devolução ao proprietário. (Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA/ Foto: Divulgação)